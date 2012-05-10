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Мирный огонь озарил Нижний Тагил 9 мая - фаерщики провели 2 выступления
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мирный огонь озарил Нижний Тагил 9 мая - фаерщики провели 2 выступления

10 мая 2012, 15:16Общество
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