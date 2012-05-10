Мирный огонь озарил Нижний Тагил 9 мая - фаерщики провели 2 выступления

В планах ребят было 3 выступления: на Площади Славы в 19.00, в санатории «Ключики» в 21.00 и на площади Танкостроителей в 23.00. В огненные планы внесла свою коррективу погода – в 19.00 начался сильный ливень и выступление отменилось.

А вот в 21.00 выступление состоялось – но увидеть его смогли далеко не все желающие. Как сообщили TagilCity.ru очевидцы, в санаторий их не пустили и рассказали, что никакого мероприятия не планируется. На деле фаерщики выступали достаточно закрыто - для детей-инвалидов, отдыхающих сейчас в санатории, а также сплавщиков, удачно оказавшихся там же.

Финальное шоу в майских сумерках стало самым зрелищным и богатым на зрителей. Около 23.00 площадь Танкостроителей уже была полна людей, ожидающих экстримальных артистов. И началось: ребята рисовали яркие фигуры, от высокой скорости шумел огонь, и шумели зрители – шоу удалось.

Выступление было омрачено лишь немного: оказалось, что выступали две разные команды фаерщиков. Именно поэтому выступали они в 2 разных точках площади. Чтобы успеть увидеть все, зрителю приходилось вертеть головой чуть медленней, чем артистам своими снарядами. Однако обе группы выступающих сорвали свою порцию аплодисментов от зрителя, а кое-кому достались и ободряющие выкрики наотмечавшихся дам и пара-тройка сотенных купюр.