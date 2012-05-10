Сегодня Владимир Путин посетит Уралвагонзавод

На встрече планируется обсудить вопросы производства современноговооружения, разработку и создание новейших образцов военной техники и вариантыцелостного развития производства.

После выборов Путин уже выходил на видеосвязь с рабочими завода со словамиподдержки. Он также обратил внимание на то, как рабочие завода быстро освоилиработу со СМИ и вникли в политическую полемику:

Это наша общая победа... Вы просто поставили на место людей, которые зарвалисьи позволили себе оскорблять человека труда... Это огромный подарок, который высделали всей трудовой России; вы доказали, что и рабочий, и инженер, что вы -на голову выше любого бездельника и болтуна говорил сегодняшний президент.

Государство вплотную намерено заниматься развитием УВЗ, уже запланированареконструкция части мощностей с возможностью последующего выпуска до 30 тыс.вагонов и до 185 тыс. тонн литья в год.