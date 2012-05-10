Сегодня Владимир Путин посетит Уралвагонзавод
10 мая на УВЗ пройдет совещание, которое проведет В. В. Путин. Официальное название - «О новых требованиях к российскому оборонно-промышленному комплексу». В мероприятии также примут участие руководители профильных министерств и ведомств, госкорпораций «Ростехнологии» и «Росатом», ряда предприятий ОПК.
На встрече планируется обсудить вопросы производства современноговооружения, разработку и создание новейших образцов военной техники и вариантыцелостного развития производства.
После выборов Путин уже выходил на видеосвязь с рабочими завода со словамиподдержки. Он также обратил внимание на то, как рабочие завода быстро освоилиработу со СМИ и вникли в политическую полемику:
Это наша общая победа... Вы просто поставили на место людей, которые зарвалисьи позволили себе оскорблять человека труда... Это огромный подарок, который высделали всей трудовой России; вы доказали, что и рабочий, и инженер, что вы -на голову выше любого бездельника и болтуна говорил сегодняшний президент.
Государство вплотную намерено заниматься развитием УВЗ, уже запланированареконструкция части мощностей с возможностью последующего выпуска до 30 тыс.вагонов и до 185 тыс. тонн литья в год.
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