Вентилируемые навесные фасадные системы

Этот вид отделки зданий и сооружений применяется сегодня достаточно активно, как в городском, так и в загородном строительстве, что даёт полное право считать навесные вентилируемые фасады более чем популярными. Простота, эффективность, экономичность – это ли не те свойства, которые необходимы современной строительной индустрии?

Если рассматривать конструктивные особенности системы, это будет сооружение, состоящее из трёх основных компонентов. Первый компонент – каркас из металлических элементов, который создаётся на стенах здания. Второй компонент – специальный утеплитель, обладающий свойствами гидроизоляции и пароизоляции. Третий компонент – облицовочный материал в виде декоративных панелей.

Если металлический каркас закрепляется непосредственно на стене здания, то утеплитель и облицовочный материал крепятся на каркасе. При этом монтаж осуществляется таким образом, чтобы обеспечивался воздушный зазор между утеплителем и облицовочным материалом. Как правило, величина такого зазора составляет не менее пяти сантиметров. Благодаря наличию воздушного зазора в системе вентилируемого фасада образуется область, вентилируемая естественным путём.

Как результат: полное отсутствие сырости стен и лишней влаги в помещениях. Связка утеплитель – воздушная прослойка эффективно влияют и на такие параметры, как звукоизоляция. Согласно проведённым исследованиям, уровень шумоизоляции в зданиях с вентилируемыми фасадами увеличивается практически в два раза.

Что следует отметить из преимуществ вентилируемых фасадов?

Одной из примечательных особенностей отмеченных систем является также то, что вентилируемые фасады могут эксплуатироваться длительное время без производства какого-либо ремонта. Фактически срок эксплуатации без ремонта составляет двадцать пять лет. Однако в зависимости от того, какие в конструкции использованы материалы, этот срок может возрасти до пятидесяти лет и более.

ООО Завод Фасадных Материалов «ПРОФИСТ»

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