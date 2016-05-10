Клиенты сети АЗС «Газпромнефть» поедут на Чемпионат Мира по хоккею
Победители федеральной акции «Болеем за наших» стали обладателями билетов на главное спортивное событие этого года – Чемпионат мира по хоккею-2016.
Победители федеральной акции «Болеем за наших» стали обладателями билетов на главное спортивное событие этого года – Чемпионат мира по хоккею-2016.
В акции приняло участие более 8500 автомобилистов со всей страны. Билеты на самые зрелищные матчи получили 60 самых активных клиентов сети АЗС из Омска, Новосибирска, Кемерово, Красноярска, Алтая, Тюмени, Екатеринбурга, Челябинска, Санкт-Петербурга, Москвы, Ярославля, Иваново, Владимира и Нижнего Новгорода.
Второй год подряд премиальное топливо G-Drive сети АЗС «Газпромнефть» выступает официальным спонсором международных соревнований. Возможность выиграть билеты на хоккейные матчи, а также множество других призов получили участники бонусной программы «Нам по пути». Для этого необходимо было в период с 1 по 25 апреля 2016 года заправлять автомобиль на АЗС «Газпромнефть» топливом G-Drive с использованием карты лояльности и зарегистрировать номер карты на сайте www.gpn-promo.ru. 30 апреля на сайте был опубликован рейтинг самых активных участников. Победителям акции будет организован трансфер до Москвы и обратно, поэтому автолюбители даже из удаленных уголков страны смогут посетить мировое спортивное событие.
Справка:
Сеть АЗС «Газпромнефть» насчитывает порядка 1400 станций в России и странах СНГ. Широкая география сети АЗС «Газпромнефть» и выгодное местоположение Омского, Московского и Ярославского нефтеперерабатывающих заводов обеспечивают лидирующие позиции компании «Газпром нефть» на оптовом и розничном рынках Западной Сибири и центральной части России.
G-Drive – топливо нового поколения, которое реализуется на автозаправочных станциях сети «Газпромнефть». Среди основных преимуществ премиального топлива, содержащего активный комплекс присадок, – увеличение мощности двигателя до 12%, улучшение динамики разгона автомобиля до 1,8 секунд, а также профессиональная защита топливной системы двигателя.