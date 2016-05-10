Клиенты сети АЗС «Газпромнефть» поедут на Чемпионат Мира по хоккею

Второй год подряд премиальное топливо G-Drive сети АЗС «Газпромнефть» выступает официальным спонсором международных соревнований. Возможность выиграть билеты на хоккейные матчи, а также множество других призов получили участники бонусной программы «Нам по пути». Для этого необходимо было в период с 1 по 25 апреля 2016 года заправлять автомобиль на АЗС «Газпромнефть» топливом G-Drive с использованием карты лояльности и зарегистрировать номер карты на сайте www.gpn-promo.ru. 30 апреля на сайте был опубликован рейтинг самых активных участников. Победителям акции будет организован трансфер до Москвы и обратно, поэтому автолюбители даже из удаленных уголков страны смогут посетить мировое спортивное событие.