Ранее пропавший под Северкой турист из Тугулыма нашелся
10 мая 2017, 09:45Общество
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Мужчина уехал в поход в направлении Северки, 3 мая он перестал выходить на связь. 7 мая к поиску пропавшего подключились правоохранители.
Как пишет Е1, полиция и волонтеры прочесывали лес в поисках пропавшего. 9 мая официально сообщили, что мужчина нашелся сам, и он в порядке.
Родственники туриста от комментариев отказались. Связаться удалось с его племянницей, которая подтвердила, что мужчина найден, и он «просто немного задержался».
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