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Документы концессии по воде могут стать образцом для новых соглашений в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Документы концессии по воде могут стать образцом для новых соглашений в Нижнем Тагиле

10 мая, 23:25Общество
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