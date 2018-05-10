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Новости Нижнего Тагила

Куски лепнины падают с крыши здания детской больницы №9 в Екатеринбурге (ФОТО)

10 мая 2018, 23:55Добавить новость
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С крыши здания поликлиники детской больницы №9 на улице Мельковской в Екатеринбурге падают куски лепнины.

В здании располагаются поликлиника №1 и дневной стационар детской городской больницы №9. На входной двери в медицинское учреждение висит предупреждение о том, что вдоль фасада ходить опасно – с крыши может упасть кусок штукатурки или бетона. Никаких ограждений или дополнительных объявлений нет.

Руководство больницы не комментирует происходящее. Здание находится в программе капитального ремонта, и крыша дома ремонтировалась в 2010 году, передает «Новый день». В 2018-2020 планируется провести ремонт фасада.

 

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Фото: «Новый день»
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