Куски лепнины падают с крыши здания детской больницы №9 в Екатеринбурге (ФОТО)

В здании располагаются поликлиника №1 и дневной стационар детской городской больницы №9. На входной двери в медицинское учреждение висит предупреждение о том, что вдоль фасада ходить опасно – с крыши может упасть кусок штукатурки или бетона. Никаких ограждений или дополнительных объявлений нет.