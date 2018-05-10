Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Три мошенника похитили 54 млн рублей у пайщиков ПЖСК «Бухта Квинс» в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Три мошенника похитили 54 млн рублей у пайщиков ПЖСК «Бухта Квинс» в Екатеринбурге

10 мая, 06:35Общество
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»