Уголовное дело возбуждено из-за смерти ребенка по пути в инфекционку Нижнего Тагила

Уголовное дело по факту смерти ребенка было возбуждено следственным отделом Тагилстроевского района Нижнего Тагила. Как сообщили в СК, проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств.

По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия на установление всех обстоятельств. Пока идет расследование сообщили в СК Тагилстроевского района.

Медики инфекционной больницы прокомментировать смерть ребенка отказались.

Без комментариев. Ведется внутреннее расследование в Министерстве здравоохранения Свердловской области ответила Марина Холманских, главврач инфекционной больницы.

Накануне редакция TagilCity.ru связалась с представителем Минздрава области. В пресс-службе министерства сообщили, что о данном случае им неизвестно.