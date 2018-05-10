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Уголовное дело возбуждено из-за смерти ребенка по пути в инфекционку Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Уголовное дело возбуждено из-за смерти ребенка по пути в инфекционку Нижнего Тагила

10 мая, 12:20ОбществоИрина Анисимова
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