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Ветеранов с Днем Победы поздравил глава Курганской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургДень Победы — 2019
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Ветеранов с Днем Победы поздравил глава Курганской области

Сегодня, 19:27ОбществоФото: Пресс-служба губернатора Курганской области
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