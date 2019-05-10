Ветеранов с Днем Победы поздравил глава Курганской области

В четверг в Кургане состоялся праздник, посвященный годовщине победы. Посмотреть на военный парад пришли 15 тысяч местных жителей. Были задействованы военная техника, свыше 1 тысячи кадетов, знаменосцев и оркестрантов.

Врио губернатора и его заместители лично поздравили ветеранов, несмотря на двухчасовой сон из-за сезона пожаров. Сейчас руководство региона круглыми сутками занимается этим вопросом.

Кроме того, Шумков воплотил в жизнь мечту 92-летней труженицы тыла, которая хотела увидеть парад со спецтрибуны для ветеранов. Письмо с этой просьбой написала правнучка пенсионерки, на него отреагировал глава региона.

В результате организаторы парада пригласили женщину.

"Курганская область оказалась опорной точкой страны в момент войны. Именно отсюда держава черпала силы. Мы должны не только вспомнить об этом, но и жить так, чтобы светлой памяти этих людей не было стыдно за нас, за то, в каком состоянии страна и территория, которую они защитили, за то, в каком состоянии наши души и наша память", - произнес Шумков.

Также вместе с главой региона пришли его сыновья. Старший уже прошел службу в Преображенском полку в Кремле, младший еще является школьником. Шумков провел для них экскурсию, рассказал о подвигах деда и военной технике.

Симфонический оркестр впервые сыграл известные военные песни в ТЦ "Пушкинский". На главной сцене Кургана вечером выступила группа "Яхонт".