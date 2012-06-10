450 молодых тагильчан теперь готовы к службе в армии – прошли городские оборонно-спортивные сборы (ФОТО)

За семь дней можно успеть достаточно много. Так, ребята узнали об историивоинской части, познакомились с воинскими уставами, прошли строевую подготовку,посетили занятия по основам обеспечения безопасности военной службы,военно-медицинской и физической подготовке. Как сообщает пресс-служба Администрациигорода, будущие защитники Отечества внимательно слушали своих опытныхнаставников и старались все делать без ошибок.

Одним из наиболее эмоциональных этапов сборов можно считать огневуюподготовку. Ребята научились собирать и разбирать автомат, узнали базовыеправила стрельбы из оружия, им также рассказали требования по безопаснойстрельбе и показали основные навыки ухода за боевым оружием.

Фото с официального сайта города

Юноши настолько умело справлялись с автоматами, что организаторы сборов, МБУ«Городской дворец молодежи», запланировали провести соревнования по стрельбе.Состоятся они в сентябре этого года и пройдут в рамках допризывной подготовкимолодежи к службе в армии.