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450 молодых тагильчан теперь готовы к службе в армии – прошли городские оборонно-спортивные сборы (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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450 молодых тагильчан теперь готовы к службе в армии – прошли городские оборонно-спортивные сборы (ФОТО)

10 июня 2012, 09:33Общество
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