450 молодых тагильчан теперь готовы к службе в армии – прошли городские оборонно-спортивные сборы (ФОТО)
На днях завершились проходившие в течение недели городские оборонно-спортивные сборы. На территории воинской части №6748 молодые люди допризывного возраста, а их собралось ни много ни мало 450 человек, профессионально готовились к службе в армии.
За семь дней можно успеть достаточно много. Так, ребята узнали об историивоинской части, познакомились с воинскими уставами, прошли строевую подготовку,посетили занятия по основам обеспечения безопасности военной службы,военно-медицинской и физической подготовке. Как сообщает пресс-служба Администрациигорода, будущие защитники Отечества внимательно слушали своих опытныхнаставников и старались все делать без ошибок.
Одним из наиболее эмоциональных этапов сборов можно считать огневуюподготовку. Ребята научились собирать и разбирать автомат, узнали базовыеправила стрельбы из оружия, им также рассказали требования по безопаснойстрельбе и показали основные навыки ухода за боевым оружием.
Фото с официального сайта города
Юноши настолько умело справлялись с автоматами, что организаторы сборов, МБУ«Городской дворец молодежи», запланировали провести соревнования по стрельбе.Состоятся они в сентябре этого года и пройдут в рамках допризывной подготовкимолодежи к службе в армии.
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