В Тагиле ветеран труда поблагодарил «скорую». Но работа врачей в поликлинике его возмутила

Валерий, ветеран труда, рассказал, что однажды у него случился приступ бронхиальной астмы. Как известно, помощь должна быть оказана немедленно, ведь человек рискует умереть от удушья. Скорая сработала «исключительно», признается Валерий, «вытащили с того света».

Затем врач выписал направление на прием к пульмонологу, специалисту по болезням дыхательных путей. Но пульмонолог в Городской поликлинике №3 в приеме отказал.

Журналист TagilCity.ru обратился к главному врачу поликлиники Глушаченко Татьяне Владимировне за комментарием. Действительно ли в учреждении могут отказать в приеме?

Как оказалось, без причины - нет. В течение двух недель врач-пульмонолог писала объяснительную по поводу случившегося, сегодня удалось получить официальный ответ. Без лишних слов представляем письмо-ответ:

Кроме того, исследуя Статью №58 «Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» (утв. ВС РФ 22.07.1993 N 5487-1) (ред. от 18.07.2011), можно обнаружить данную выдержку:

Лечащий врач может отказаться по согласованию с соответствующим должностным лицом от наблюдения и лечения пациента, если это не угрожает жизни пациента и здоровью окружающих, в случаях несоблюдения пациентом предписаний или правил внутреннего распорядка лечебно-профилактического учреждения.

В различных ситуациях, которым посвящены публикации СМИ, можно сетовать на недоработанную систему здравоохранения в целом, на то, что медицина, находящаяся в руках области, не «обращает» внимания на муниципалитеты. Однако не стоит забывать о том, что залог успешного взаимодействия – налаженное общение между двумя сторонами. Только грамотный диалог может стать основой бесконфликтных связей, и к этому нужно стремиться.