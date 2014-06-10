В Тагиле ветеран труда поблагодарил «скорую». Но работа врачей в поликлинике его возмутила
Не раз на городском портале TagilCity.ru пользователи высказывали мнение, порой негативное, о работе скорой помощи в Нижнем Тагиле. Не раз возникали дискуссии между горожанами и представителями бригад, работающих в Нижнем Тагиле. Накануне в редакцию портала обратился пользователь, который, в свою очередь, поблагодарил «скорую», ведь они его буквально вытянули с того света. Однако в больнице он столкнулся с другой проблемой.
Валерий, ветеран труда, рассказал, что однажды у него случился приступ бронхиальной астмы. Как известно, помощь должна быть оказана немедленно, ведь человек рискует умереть от удушья. Скорая сработала «исключительно», признается Валерий, «вытащили с того света».
Затем врач выписал направление на прием к пульмонологу, специалисту по болезням дыхательных путей. Но пульмонолог в Городской поликлинике №3 в приеме отказал.
Журналист TagilCity.ru обратился к главному врачу поликлиники Глушаченко Татьяне Владимировне за комментарием. Действительно ли в учреждении могут отказать в приеме?
Как оказалось, без причины - нет. В течение двух недель врач-пульмонолог писала объяснительную по поводу случившегося, сегодня удалось получить официальный ответ. Без лишних слов представляем письмо-ответ:
Кроме того, исследуя Статью №58 «Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» (утв. ВС РФ 22.07.1993 N 5487-1) (ред. от 18.07.2011), можно обнаружить данную выдержку:
Лечащий врач может отказаться по согласованию с соответствующим должностным лицом от наблюдения и лечения пациента, если это не угрожает жизни пациента и здоровью окружающих, в случаях несоблюдения пациентом предписаний или правил внутреннего распорядка лечебно-профилактического учреждения.
В различных ситуациях, которым посвящены публикации СМИ, можно сетовать на недоработанную систему здравоохранения в целом, на то, что медицина, находящаяся в руках области, не «обращает» внимания на муниципалитеты. Однако не стоит забывать о том, что залог успешного взаимодействия – налаженное общение между двумя сторонами. Только грамотный диалог может стать основой бесконфликтных связей, и к этому нужно стремиться.
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