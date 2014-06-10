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В Тагиле ветеран труда поблагодарил «скорую». Но работа врачей в поликлинике его возмутила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Тагиле ветеран труда поблагодарил «скорую». Но работа врачей в поликлинике его возмутила

10 июня 2014, 16:05Общество
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