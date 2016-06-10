Поделки для детей сделали в Нижнем Тагиле женщины ИК-6 (ФОТО)

Все работы, представленные на выставке, получились добрыми и светлыми, было видно, что осужденные вложили душу в свои работы, и при их изготовлении они думали о своих детях считают в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

Женщины участвовали в конкурсе не по отдельности, а отрядами. Таким образом, победителями стали сразу пять отрядов. Третье место досталось сразу двум работам, а именно аппликации из пуговиц и так называемой «Мягкой азбуке». Их сделали отряды №2 и 8 соответственно.

Второе место присудили поделке «Развивающие кубики», сделанные отрядом №15. Эта работа больше всего понравилась зрителям, поэтому именно ей достался приз зрительских симпатий.

С кубиками второе место разделила поделка «Сказочный ларец», изготовленная умелицами отряда №13.

Лучшей же работой конкурса признали «Развивающую доску» отряда №16.

Чтобы работа женщин не пропала, все поделки будут переданы в Дом ребенка, который находится при ИК-6. Там с ними будут играть малыши.