В Нижнем Тагиле назвали имя лучшего участкового (ФОТО)

Известно, что участковый стоит на страже каждой семьи, проживающей в районе, где он работает. Кроме того, участковый должен помогать и тем, кто пострадал от преступлений на его территории. Решение бытовых конфликтов, раскрытие самых разных преступлений - всё это на плечах представителя правопорядка.

Конкурс, как отметили в пресс-службе нижнетагильского МВД, направлен и на совершенствование профессиональных навыков. Однако, первое место только одно, и это добавляло азарта.

Фото пресс-службы МВД г.Нижний Тагил

Всего в конкурсе приняли участие 35 участковых уполномоченных. Первым делом началась проверка знаний кодексов РФ, а также ведомственных приказов МВД. Второй этап – стрельба из табельного оружия, которую предварил теоретический зачет, сборка и разборка пистолета Макарова. На завершающем этапе – сдача нормативов общей физической подготовки (бег, подтягивание), а также отработка приемов боевого самбо.

В общем зачете места распределились следующим образом: третье место взял капитан Денис Дмитриев (отдел полиции №21), второе место у старшего лейтенанта Алексея Полесушкина (отдел полиции №19). И, наконец, сильнейшим в конкурсе стал капитан Иван Паньшин, участковый уполномоченный отдела полиции №19. Именно Иван Паньшин будет выдвинут на участие в областном этапе конкурса.