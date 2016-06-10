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В Нижнем Тагиле зоозащитники обвиняют подрядчиков в нарушении условий муниципального контракта на отлов бездомных животных
Сюжеты:
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В Нижнем Тагиле зоозащитники обвиняют подрядчиков в нарушении условий муниципального контракта на отлов бездомных животных

10 июня 2016, 16:35ОбществоМарина
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