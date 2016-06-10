В Нижнем Тагиле зоозащитники обвиняют подрядчиков в нарушении условий муниципального контракта на отлов бездомных животных

Напомним, общая сумма контракта «Универсалремонт» в Нижнем Тагиле составила свыше 2,8 миллионов рублей. Срок договора - три месяца. Согласно техническому заданию подрядчик должен за это время отловить 600 бездомных собак.

По условиям договора пойманные собаки должны регистрироваться, передача их в приемник должна осуществляться по акту приема-передачи. После чего животных осматривает ветеринар, их стерилизуют. Собаки в течение 6 месяцев содержатся в пункте передержки, им должны предоставлять еду и питье. В течение этого времени животным подыскивают хозяев, размещая информацию о них на сайте. Если собак не удалось пристроить, их выпускают на прежнее место с клипсой-биркой в ухе. На бирке указана информация о животном – о том, когда оно было поймано, стерилизовано и выпущено обратно. Ухо пробивается довольно глубоко, между двух хрящей. Бирка плотно прилегает к коже, что делает невозможным какие-либо срывания и не беспокоит животное. Особо агрессивных собак согласно контракту усыпляют. При этом эвтаназия должна проводиться опытным ветеринаром, не подвергая животное стрессу.

Редакция TagilCity.ru обратилась в компанию «Универсалремонт», чтобы выяснить, сколько в Нижнем Тагиле в мае было поймано собак, были ли они стерилизованы и где они содержатся.

Представитель организации в Нижнем Тагиле Александр не смог ответить на все вопросы. Он рассказал, что сам приют для бездомных собак находится в Артемовском. А в ближайшее время пункт передержки появится в Нижнем Тагиле. В каком районе города, он уточнить не смог.

Директор фирмы, Евгений Шлеин, на вопросы редакции ответил:

Такую информацию мы не даем.

Позже руководитель компании сообщил TagilCity.ru, что информация о пойманных собаках размещена на сайте компании otlovsobak.nethouse.ru.

По состоянию на 10 июня 2016 г., на сайте размещена информация только о 8 собаках, пойманных в Нижнем Тагиле 18 и 21 апреля. Именно эти даты указаны в подписях к фотографиям. По условиям контракта за один месяц организация должна отлавливать около 200 животных. С момента заключения контракта – с 31 марта – прошло уже более двух месяцев, однако информация выложена только о 8 животных.

В описании собак к фотографиям указана дата отлова. Собаки с фото больше месяца пробыли в пункте передержки. За это время их должен был осмотреть ветеринар, их должны были стерилизовать и прикрепить им клипсы-бирки. По условиям контракта, исполнитель должен указывать на сайте место и время отлова, а также стерилизована ли собака, чтобы посетитель сайта мог выбрать себе питомца после изучения полной информации о нем. Однако у предложенных к пристройству 8 собак подобной информации нет.

Это вызвало вопросы у общественницы Дианы Гордеевой, основателя приюта для животных «Четыре с хвостиком»:

Где остальные? Почему их не выкладывают? Или их нет в живых уже? В пункте передержки должно быть минимум 200 собак - с момента заключения контракта прошло два месяца.

Это не первый случай, когда у общественников возникают претензии к работе компании «Универсалремонт». На сайте Общероссийского народного фронта в Тюменской области размещена информация о том, что компания «Универсалремонт» в марте 2016 года выиграла тендер на отлов собак на сумму более 12 миллионов рублей в трех уральских регионах: в ХМАО, Тюменской и Свердловской областях. Согласно выигранному в Тюменской области тендеру, «Универсалремонт» должен был отловить в общей сложности 3 000 собак.

Представители ОНФ в Тюменской области отслеживали выполнение условий контракта по отлову собак с начала года. «Фронтовики» ездили в город Артемовский для проверки содержания пойманных собак. По их словам, там они увидели всего 13 вольеров, в которых находилось 7 собак и несколько щенков.

Анна Москвина, представитель штаба ОНФ в Тюменской области, рассказывает на сайте фронта, что в пункте содержания они не обнаружили ни кормокухни, ни ветеринарного пункта, ни дезинфекционно-моечного помещения.

Зато есть собственный крематорий. Интересно и то, что в Интернете данные о существовании приюта отсутствуют, как и какие-либо опознавательные знаки при въезде на площадку говорит она.

Администрация г. Ялуторовск Тюменской области, по данным общественников, долго добивалась от «Универсалремонта» четкого выполнения своих обязательств по договору.

Об эффективной трате бюджета и решении проблемы содержания бездомных животных при взаимодействии с данной фирмой не может идти речи, - считает Анна Москвина.

В результате проведенных проверок администрация Ялуторовска расторгла договор с исполнителем. Общероссийский народный фронт продолжает проверку деятельности компании на территории Тюменской области.

Следует заметить, что в 2015 году Администрация Нижнего Тагила уже заключала договор с артемовской компанией на 390 тысяч рублей. Однако впоследствии контракт был расторгнут из-за того, что фирма-подрядчик не смогла предоставить сертификат на качество оказываемых услуг. Кроме того, у них не было оборудования для гуманного отлова собак и помещений для передержки.

По словам представителя ООО «Универсалремонт», в этом году у них организован пункт передержки животных, работы по отлову ведутся в соответствии с законодательством.

В «Службе заказчика» на вопрос TagilCity.ru, какую ответственность понесет подрядчик в случае невыполнения условий контракта, ответили:

Согласно договору Стороны несут ответственность в соответствие с действующим законодательством РФ. В случае неисполнения обязательств Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего штрафа. В случае расторжения Контракта Исполнитель оплачивает Заказчику неустойку.

По данным справочно-информационной системы «СПАРК-Интерфакс», основной вид деятельности компании «Универсалремонт» - монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений. По размеру предприятия организация относится к микропредприятиям с численностью до пяти человек. Уставный капитал – 100 000 рублей, выручка от реализации в 2014 году составила 10 миллионов рублей. Отлов животных и уход за ними – в качестве деятельности компании – в системе «СПАРК» не фигурируют.