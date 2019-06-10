Экс-прокурор возглавил легендарные кинотеатры в Екатеринбурге
Сегодня, 12:44ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Бывший прокурор Туринского района Евгений Вагнер возглавил в Екатеринбурге кинотеатры «Салют» и «Колизей», пишет «Урал Полит».
Сюжеты: Екатеринбург
Вагнер приступил к обязанностям 10 июня, сменив на должности Федора Кириллова. Ранее сообщалось, что легендарный «Колизей» будет передан в ведение Музея истории Екатеринбурга. Здание собираются использовать для проведения различных масштабных мероприятий.
В «Салюте» пока проходят киносеансы, однако в дальнейшем здание также ждут изменения. Ранее сообщалось, что 120-летний кинотеатр «Колизей» был закрыт из-за долгов арендатора.
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