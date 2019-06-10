Экс-прокурор возглавил легендарные кинотеатры в Екатеринбурге

Вагнер приступил к обязанностям 10 июня, сменив на должности Федора Кириллова. Ранее сообщалось, что легендарный «Колизей» будет передан в ведение Музея истории Екатеринбурга. Здание собираются использовать для проведения различных масштабных мероприятий.

В «Салюте» пока проходят киносеансы, однако в дальнейшем здание также ждут изменения. Ранее сообщалось, что 120-летний кинотеатр «Колизей» был закрыт из-за долгов арендатора.