В Нижнем Тагиле будут снесены два жилых дома

Многоквартирные дома на улицах Семенова (№ 22) и Пиритная (№ 38) признаны аварийными и подлежат сносу. По данным мэрии, в них проживают 17 семей. Здания включены в программу «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019–2025 годах».

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также Жилищного кодекса Российской Федерации, отметили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.