В Нижнем Тагиле будут снесены два жилых дома

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Два жилых здания в Нижнем Тагиле будут снесены в рамках региональной программы о расселении аварийных домов. 17 семей будут вынуждены сменить место жительства.
Сюжеты: Нижний Тагил, Эксклюзив
Многоквартирные дома на улицах Семенова (№ 22) и Пиритная (№ 38) признаны аварийными и подлежат сносу. По данным мэрии, в них проживают 17 семей. Здания включены в программу «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019–2025 годах».
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также Жилищного кодекса Российской Федерации, отметили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
В 2018 году по этой программе был расселён дом по адресу улица Боровая, 33 и сейчас готовится его снос. Дома на улицах Семенова и Пиритная будут расселены с 2020 по 2021 годы.
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