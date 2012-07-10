Госдума разрешила получать ОСАГО без техосмотра

С таким полисом автомобиль, к примеру, можно отогнать в удобный регион для последующей регистрации. Кроме того, новый закон уточняет срок проведения техосмотра прицепов и полуприцепов грузоподъемностью свыше 3,5 тонны. Инициатива была внесена на рассмотрение Думы депутатами Натальей Бурыкиной и Владиславом Резником. В первом чтении законопроект был принят 25 апреля. С 1 января 2012 года в России вступил новый закон, передающий ответственность за проведение техосмотра от государства к коммерческим предприятиям. Однако оказалось, что страховые компании для заключения полиса обязательного страхования автогражданской ответственности требуют от автомобилистов полисы техосмотра, действительные не менее шести месяцев. В настоящее время на рассмотрении Госдумы находятся сразу несколько законопроектов, предлагающих изменения в системе оформления обязательных для водителей документов. Так, в апреле стало известно о возможной отмене в ближайшем будущем доверенностей на автомобили. Их предлагается заменить полисами ОСАГО. В июне депутаты от ЛДПР предложили поменять принцип оформления ОСАГО и приписывать полисы не к машинам, а к водителям.