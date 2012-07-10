На Тагилстрое неспокойно. Местный клуб стал поставщиком ночных драк, криков и громкой музыки постоянно подъезжающих таксистов
Речь о недавно открывшемся клубе на Гастелло. Люди, живущие поблизости, не знают, как поступить, но все они устали от бесконечного ночного шума. Уже в порядке вещей, если за полночь кто-то затевает драку, или просто распевает песни веселой компанией. Кроме того, таксисты, ожидающие «свежевыпивших» клиентов, не стесняясь, включают музыку, раскрыв при этом двери машины.
Не раз люди, кому выпало жить недалеко от клуба,сообщали об инцидентах в полицию, однако, сильно это не помогло. Усмиренныераз, нарушители спокойствия продолжают все вновь.
Невзирая на законы РФ всю ночь гремит музыка - во дворетаксисты так убивают время, слышатся пьяные вопли, мат, зачастую звуки драки. Иникому нет дела, утром многим ещё на работу идти... да и дети у многих имеются! --возмущается житель соседнего дома.
TagilCity.ru сделал запрос, подтвердившийналичие заявок от граждан о нарушении спокойствия в ночное время. С начала годапо этому адресу их поступило 4: дважды обращались за помощью в январе, один раз в феврале (обращениябыли связаны с дракой на улице), в последний раз в полицию звонили в июле пофакту громкой музыки. Нам также подтвердили, что на все заявки выезжал нарядполиции, либо патрульно-постовая служба.
Люди могут писать жалобы в полицию, будутпроводиться проверки. В результате вероятно позитивное для граждан решение.Кроме того, можно писать в Администрацию города на имя В. П. Исаевой. Раз фактынарушений ночного порядка есть, в ситуации будут разбираться рассказалиTagilCity.ru.
Напомним, что согласнообластному кодексу, административно наказуемы граждане, производящие прямо либокосвенно любые звуки, повлекшие нарушение тишины в ночное время. Это и свист, икрики, и пение, и игра на музыкальных инструментах; случаи, когда владелецавтомобиля не реагирует на включившуюся сигналку, когда таксисигналит клиенту; применение пиротехники вночное время. Это лишь наиболее распространенные факты нарушения ночного покоя,караемые законом.
© Евгения Таганова, TagilCity.ru