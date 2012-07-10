На Тагилстрое неспокойно. Местный клуб стал поставщиком ночных драк, криков и громкой музыки постоянно подъезжающих таксистов

Не раз люди, кому выпало жить недалеко от клуба,сообщали об инцидентах в полицию, однако, сильно это не помогло. Усмиренныераз, нарушители спокойствия продолжают все вновь.

Невзирая на законы РФ всю ночь гремит музыка - во дворетаксисты так убивают время, слышатся пьяные вопли, мат, зачастую звуки драки. Иникому нет дела, утром многим ещё на работу идти... да и дети у многих имеются! --возмущается житель соседнего дома.

TagilCity.ru сделал запрос, подтвердившийналичие заявок от граждан о нарушении спокойствия в ночное время. С начала годапо этому адресу их поступило 4: дважды обращались за помощью в январе, один раз в феврале (обращениябыли связаны с дракой на улице), в последний раз в полицию звонили в июле пофакту громкой музыки. Нам также подтвердили, что на все заявки выезжал нарядполиции, либо патрульно-постовая служба.

Люди могут писать жалобы в полицию, будутпроводиться проверки. В результате вероятно позитивное для граждан решение.Кроме того, можно писать в Администрацию города на имя В. П. Исаевой. Раз фактынарушений ночного порядка есть, в ситуации будут разбираться рассказалиTagilCity.ru.

Напомним, что согласнообластному кодексу, административно наказуемы граждане, производящие прямо либокосвенно любые звуки, повлекшие нарушение тишины в ночное время. Это и свист, икрики, и пение, и игра на музыкальных инструментах; случаи, когда владелецавтомобиля не реагирует на включившуюся сигналку, когда таксисигналит клиенту; применение пиротехники вночное время. Это лишь наиболее распространенные факты нарушения ночного покоя,караемые законом.