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На Тагилстрое неспокойно. Местный клуб стал поставщиком ночных драк, криков и громкой музыки постоянно подъезжающих таксистов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На Тагилстрое неспокойно. Местный клуб стал поставщиком ночных драк, криков и громкой музыки постоянно подъезжающих таксистов

10 июля 2012, 17:15ОбществоЕвгения
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