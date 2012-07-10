В Нижнем Тагиле далеко не все детские площадки безопасны, в результате проверки некоторые конструкции были демонтированы

В итоге прокурорские работники нашли массу нарушений как во дворах, так и на территории школ, даже в некоторых детских садах области. Во всех административных районах Нижнего Тагила были выявлены факты несоблюдения требований безопасности при эксплуатации оборудования на детских игровых площадках.

Отчет проверки в самом деле пугает. Как сообщает информационное агентство «Новый регион-2», по области в целях устранения нарушений внесено 71 представление, объявлено 47 предостережений, возбуждено 7 дел об административных правонарушениях, в суды направлены десятки исковых заявлений. Помимо этого, демонтировано 540 металлических и иных конструкций, представляющих опасность для жизни и здоровья детей. К дисциплинарной и административной ответственности привлечено 78 должностных лиц.