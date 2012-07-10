В Нижнем Тагиле далеко не все детские площадки безопасны, в результате проверки некоторые конструкции были демонтированы
По всему Среднему Уралу прошли масштабные проверки детских комплексов во дворах. Поводом стал ряд трагических происшествий, когда дети получали травмы, играя на объектах, не отвечавших требованиям безопасности.
В итоге прокурорские работники нашли массу нарушений как во дворах, так и на территории школ, даже в некоторых детских садах области. Во всех административных районах Нижнего Тагила были выявлены факты несоблюдения требований безопасности при эксплуатации оборудования на детских игровых площадках.
Отчет проверки в самом деле пугает. Как сообщает информационное агентство «Новый регион-2», по области в целях устранения нарушений внесено 71 представление, объявлено 47 предостережений, возбуждено 7 дел об административных правонарушениях, в суды направлены десятки исковых заявлений. Помимо этого, демонтировано 540 металлических и иных конструкций, представляющих опасность для жизни и здоровья детей. К дисциплинарной и административной ответственности привлечено 78 должностных лиц.
Родители должны следить за безопасностью детей как на улице, так и дома. Необходимо постелить на пол квартиры хорошее покрытие, например, ламинированный паркет Alloc в компании ЭлитПаркет. Такой паркет надежен, долговечен и красив.