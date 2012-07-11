Volvo представляет новый двигатель, соответствующий нормам токсичности Euro 6

с. Двигателями аналогичной мощности на сегодняшний день оснащается более трети всех выпускаемых грузовых автомобилей Volvo.

«Модель Volvo FH получает новый двигатель мощностью 460 л.с., соответствующий требованиям токсичности Euro 6, оптимизированный для экономичной транспортировки грузов. Первые грузовики с новым двигателем поступят в продажу весной 2013 года», - заявил Менеджер по стратегии и планированию разработки двигателей Volvo Trucks Матс Францен.

Спрос на грузовики, соответствующие нормам Euro 6, пока ограничен. С февраля 2012 г. появилась возможность проводить сертификацию автомобилей на соответствие новым требованиям, однако, прежде чем эти требования станут обязательными для всех новых грузовых автомобилей, пройдет еще два года. Жесткие стандарты токсичности выхлопа требуют применения абсолютно новых решений при разработке двигателя, включая многочисленные новые комплектующие, использование которых, в свою очередь, означает повышение расходов потребителей. Однако высокая стоимость может быть отчасти компенсирована различными финансовыми льготами и выгодными пакетами услуг прежде всего при выполнении региональных и дальних перевозок в Европе.

«Сейчас сложно определить, каков будет спрос. Предлагая свой самый популярный двигатель в в исполнении Euro 6, мы сможем удовлетворить потребности значительной части наших потребителей. Остальной ассортимент двигателей, соответствующих требованиям Euro 6, будет представлен задолго до того, как нормы станут обязательными для новых моделей грузовых автомобилей, а именно с 1 января 2014 г.», - отмечает Матс Францен.

Проверенная и испытанная технология

Двигатель Volvo D13, соответствующий нормам Euro 6, основан на испытанном и проверенном двигателе Volvo, соответствующем стандарту Euro 5. Новый двигатель представляет собой 6-цилиндровый рядный двигатель с насос-форсунками и системой каталитической нейтрализации выхлопа (SCR). В целях выполнения новых требований по токсичности применяется также система рециркуляции выхлопных газов (EGR) и фильтр твердых частиц (DRF), то есть те системы, которые компания Volvo Trucks уже применяет на протяжении нескольких лет в США и Японии. По сравнению с Euro 5 выбросы окислов азота были снижены на 77 процентов, а выбросы твердых частиц сокращены вдвое.

Акцент на экономию топлива и надежность

Система каналитической нейтрализации выхлопных газов, преобразующая окись азота в безвредный азот и водяной пар, встроена в единый блок с фильтром твердых частиц и представляет собой компактный элемент, занимающий минимально возможное место. Фильтр твердых частиц, улавливающий и дожигающий микроскопические частицы, присутствующие в выхлопных газах, автоматически восстанавливается в процессе работы. Система рециркуляции отработавших газов (EGR) применяется, главным образом, для повышения температуры выхлопных газов при недостаточно прогретом двигателе, которые должны достичь, по крайней мере, 250 °C, чтобы система SCR функционировала оптимально. В отличии от традиционных систем EGR, которые добавляют охлаждённые выхлопные газы во впускной коллектор и тем самым понижают температуру горения. За счет этого, сокращения выделения окислов азота. Двигатели Volvo, соответствующие стандарту Euro 6 и оснащенные системой EGR, фактически бездействующей при движении с крейсейрской скоростью, что не оказывает негативного влияния на уровень расхода топлива в процессе работы.

«Мы разработали надежное решение, которое не только соответствует требованиям токсичности выхлопных газов, но и предоставляет клиентам дополнительные преимущества в виде значительной экономии топлива и свободы от лишних хлопот», - говорит Матс Францен.

Ролик о Euro 6 можно увидеть по ссылке http://youtu.be/UbBsYbNj2GA

Факты, Volvo D13 460, соответствующий нормам токсичности Euro 6

Факты, Euro 6