«Очень простой тариф»: честно и выгодно

МОТИВ предложил жителям Свердловской области новый продукт с говорящим названием – «Очень простой тариф».

С «Очень простым тарифом» можно забыть о сложных расчетах и постоянном пополнении баланса, ведь звонки на все номера стоят одинаково – всего 80 копеек за минуту. Настолько простые и честные тарифы сегодня редкость – часто на первый взгляд привлекательное предложение таит в себе множество нюансов, которые сводят на нет всю выгоду для абонента.

С «Очень простым тарифом» неважно, в каком городе области живет ваш собеседник, какой у него оператор и на какой номер вы ему звоните – городской или мобильный. В любом случае минута разговора будет стоить всего 80 копеек.

Тариф также не предусматривает абонентской платы. А это значит, что вы заплатите ровно за столько минут, сколько проговорите.

Перейти на «Очень простой тариф» можно, воспользовавшись USSD-сервисом, — просто набрать на телефоне *104*77# и нажать клавишу вызова. Стоимость перехода на тариф – 30 рублей.

Подключение к тарифу «Очень простой тариф» производится во всех офисах и на точках продаж компании МОТИВ.