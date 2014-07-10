«Очень простой тариф»: честно и выгодно
Звонки на любые номера области – 80 копеек за минуту.
МОТИВ предложил жителям Свердловской области новый продукт с говорящим названием – «Очень простой тариф».
С «Очень простым тарифом» можно забыть о сложных расчетах и постоянном пополнении баланса, ведь звонки на все номера стоят одинаково – всего 80 копеек за минуту. Настолько простые и честные тарифы сегодня редкость – часто на первый взгляд привлекательное предложение таит в себе множество нюансов, которые сводят на нет всю выгоду для абонента.
С «Очень простым тарифом» неважно, в каком городе области живет ваш собеседник, какой у него оператор и на какой номер вы ему звоните – городской или мобильный. В любом случае минута разговора будет стоить всего 80 копеек.
Тариф также не предусматривает абонентской платы. А это значит, что вы заплатите ровно за столько минут, сколько проговорите.
Перейти на «Очень простой тариф» можно, воспользовавшись USSD-сервисом, — просто набрать на телефоне *104*77# и нажать клавишу вызова. Стоимость перехода на тариф – 30 рублей.
Подключение к тарифу «Очень простой тариф» производится во всех офисах и на точках продаж компании МОТИВ.
Всю необходимую информацию можно получить по телефону 8 800 240 0000 (звонок по РФ бесплатный).