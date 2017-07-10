Магазин «Монетка» продал просроченные яйца покупателю в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)

Житель Нижнего Тагила сообщил в редакцию TagilCity.ru об обнаруженном просроченном продукте в магазине «Монетка» по адресу Черных,16. Со слов мужчины, на одном из стеллажей было выставлено яйцо с датой производства 11.06.2017 и сроком годности всего 25 дней. Таким образом, последний день продажи этого товара был 6 июля. Продукт был в продаже по акции - со скидкой 12%.

Редакция TagilCity.ru решила убедиться в наличии просроченного товара и выехала на место. На одном из стеллажей действительно были выставлены упаковки с яйцом с датой изготовления 11.06.2017. Согласно нормам хранения продуктов, данный товар должен был быть изъят из продажи еще 6 июля.

Фото и видео: 10 июля, 2017г., магазин «Монетка» по ул. Черных,16

Данный продукт пробили на кассе и продали журналисту TagilCity.ru, несмотря на истекший срок годности.

Вернувшись к стеллажам спустя некоторое время, журналист TagilCity.ru обнаружил, что данный продукт был оперативно убран с прилавков - видимо, из-за пристального внимания «тайного покупателя». Сотрудник магазина пояснил журналисту TagilCity.ru, что этот товар только что сняли с продажи как просроченный - всего через несколько минут после продажи сотруднику нашей редакции.