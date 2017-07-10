Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия Нижнего Тагила
10 июля 2017, 09:30Общество
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Президент России во время визита в Екатеринбург подписал указ о предстоящем юбилее Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
300-летие Нижний Тагил будет отмечать в 2022 году. Подготовка к таким важным датам довольно масштабна. Каким будет юбилей Нижнего Тагила – пока неизвестно, но Путин отметил, что, несомненно, это должно быть крупное событие.
Также на встрече был подписан указ о праздновании 300-летия Екатеринбурга, пишет Regnum.
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