Молодые мамочки, специально для вас - неделя слингоношения в Нижнем Тагиле! (ФОТО)

Так, в Нижнем Тагиле есть умельцы, которые занимаются созданием этих «конструкций» в помощь мамочкам. Ведь гораздо спокойнее и комфортнее, когда ваше чадо находится рядом. Кроме того, по словам «практиков», это настолько удобно, что порой и взрослому хочется залезть в «слинг». Да, самое интересное, что специальные «фаст-слинги» могут удерживать вес до 90 кг!

Радостная новость: в Нижнем Тагиле уже в четверг состоится очередная слинговстреча, на которой мамочек запечатлит профессиональный фотограф. Она пройдет в парке Победы на ГГМ. Нет ничего лучше времяпрепровождения с единомышленниками, которые могут поделиться своим опытом и «фишками». Кроме того, в пятницу эта встреча продолжится, но уже в новом месте - в Детской поликлинике №5 на ГГМ.