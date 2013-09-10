«У меня была собака. Грустная история»
10 сентября 2013, 16:50Общество
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Почти прошла первая половина сентября, садоводы-огородники Тагила собирают плоды своего летнего труда – урожай, потихоньку собирают и вещи, чтобы переехать в город. Всем известно, чем заканчивается это время для многих «братьев наших меньших», которые, искренне привязавшись к вам в течение сезона, уж точно не хотят быть покинутыми.
Все помнят грустный, поучительный сюжет «У меня была собака» из программы «Ералаш», когда «летняя любовь» собаки и человека заканчивается тем, что питомца оставляют на даче. А ведь такое бывает и в жизни.
Безвыходных ситуаций не бывает – если у вас нет возможности или совести, то просто напросто позаботьтесь о животном – отвезите в ближайший питомник. За это, конечно, придется заплатить.
Потом вы же сами и будете ходить по улицам и возмущаться - откуда столько бездомных собак - они нападают на нас. Откуда столько бездомных кошек - от них блохи и грязь! Вы сами являетесь причиной этих бед, может, стоит задуматься над ошибками?! -- призывает сообщество «Котопес».
Видеозапись с Youtube. Ералаш «У меня была собака»
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