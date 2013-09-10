«У меня была собака. Грустная история»

Все помнят грустный, поучительный сюжет «У меня была собака» из программы «Ералаш», когда «летняя любовь» собаки и человека заканчивается тем, что питомца оставляют на даче. А ведь такое бывает и в жизни.

Безвыходных ситуаций не бывает – если у вас нет возможности или совести, то просто напросто позаботьтесь о животном – отвезите в ближайший питомник. За это, конечно, придется заплатить.

Потом вы же сами и будете ходить по улицам и возмущаться - откуда столько бездомных собак - они нападают на нас. Откуда столько бездомных кошек - от них блохи и грязь! Вы сами являетесь причиной этих бед, может, стоит задуматься над ошибками?! -- призывает сообщество «Котопес».

Видеозапись с Youtube. Ералаш «У меня была собака»