Глава Иркутской области помог правоохранителям задержать «черных лесорубов»

По словам Игоря Кобзева, борьба с незаконными лесозаготовками в Приангарье у него в приоритете. С начала текущего года объемы незаконных вырубок были снижены на 30%. Ущерб от них сократился на 42%. Представители контролирующих ведомств провели примерно 17 000 рейдов и 11 000 проверок того, как лесопользователи исполняют условия договоров. Были возбуждены тысячи уголовных дел. На скамье подсудимых уже побывали 322 человека. Нарушение действующих законов в этой сфере грозит лишением свободы на срок 10 лет.