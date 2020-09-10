Глава Иркутской области помог правоохранителям задержать «черных лесорубов»

Глава Иркутской области помог правоохранителям задержать «черных лесорубов»

Сегодня, 19:28ОбществоPhoto: instagram.com
Неподалеку от деревни Грязнушка в Осинском районе Приангарья правоохранительные органы провели рейд против преступников, которые незаконно вырубали лес. В мероприятии приняли участие врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, сотрудники полиции, миграционная служба и минлеском.

В ходе спецоперации полицейские поймали где-то 40 человек. Большая часть задержанных - это выходцы из Китая и Узбекистана. Во время обыска следователи нашли у иностранцев лесоматериалы, а также заготовительную технику. По имеющейся информации, нарушители успели незаконно заготовить 10 000 кубометров древесины. Игорь Кобзев приказал в кратчайшие сроки установить сумму причиненного ущерба. Об этом пишет irksib.ru.

«Этот беспредел, который мы здесь видим, происходит всего лишь в 150 километрах от областного центра. Наверняка в более отдаленных, глухих районах ситуация не лучше. Хочу обратить внимание всех, что каждый подобный случай будет выявлен. Сил и терпения у нас хватит. Все виновные в расхищении достояния региона понесут наказание», - негодует врио губернатора Иркутской области.

По словам Игоря Кобзева, борьба с незаконными лесозаготовками в Приангарье у него в приоритете. С начала текущего года объемы незаконных вырубок были снижены на 30%. Ущерб от них сократился на 42%. Представители контролирующих ведомств провели примерно 17 000 рейдов и 11 000 проверок того, как лесопользователи исполняют условия договоров. Были возбуждены тысячи уголовных дел. На скамье подсудимых уже побывали 322 человека. Нарушение действующих законов в этой сфере грозит лишением свободы на срок 10 лет.

Владимир Путин одобрил курс Игоря Кобзева на борьбу с «черными лесорубами». Иркутская область нуждается в проведении системной работы для сбережения лесного фонда.

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