Ограничитель высоты на улице Фрунзе… простоял чуть больше недели. Тагильчане в шоке (ФОТО, ВИДЕО)

Скрежет металла, мат водителя и громкое падение железной балки – с этих звуков началось утро для многих жителей дома №54. Как показала видеозапись, водитель, следовавший «по своему маршруту» (как он сказал) вовсе и не заметил никакого ограничителя высоты. Видимо, давно не выходил на работу. Кстати, его не смутил и тот факт, что застрявшая на его крыше балка была установлена здесь с важной целью – не впускать крупногабаритный транспорт. Он на пару с коллегой легким движением руки отбросил препятствие и проследовал к торговому центру. Об этом свидетельствует, повторимся, видеозапись с камер наблюдения, которую установили жильцы дома. Кроме того, сами жильцы дома измерили высоту фуры, как оказалось, она - 3,75 метра. А сам ограничитель - 3,5.

«Скрывшись» с места происшествия, водитель преспокойно разгружал товар у ТЦ. В это самое время наряд ППС встретил его и «попросил» не уезжать до выяснения обстоятельств. Одновременно ремонтная бригада «Сигнал-3» приехала, чтобы вернуть на место ограничитель. Однако все ждали приезда ГИБДД.

Позже на месте побывали Сергей Константинович и Глава администрации Ленинского района – Мальцев Геннадий Геннадьевич, который прокомментировал ситуацию следующим образом:

В ситуации разбираемся. Мною направлено заявление в отдел полиции №16 о принятии мер в отношении этого водителя, который допустил разрушение ограничителя высоты. Сегодня силами МУП «Сигнал-3» ограничитель будет восстановлен. Дальше будем заниматься правовой стороной вопроса, которая позволит взыскать с водителя или с компании, где он работает, ущерб, который был нанесен муниципалитету.

Собственно говоря, контроль над ситуацией в этом дворе мы прекращать не собираемся. Отрадно, что жители приняли решение по планировке этого двора. И, исходя из поручений, данных Главой города на последней встрече с жителями, мы включаем эти работы по благоустройству двора на лето 2014 года, -- сообщил Геннадий Мальцев TagilCity.ru.

Только что жители дома сообщили, что ограничитель высоты уже восстановили.

Видео предоставили жители дома №54 по улице Фрунзе