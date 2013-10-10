Выставка художника-графика Владимира Зуева «Гравюра на металле».

Владимир Валентинович Зуев – Заслуженный художник Российской Федерации, член Союза художников России, в настоящее время – профессор художественно-графического факультета Нижнетагильской государственной социально-педагогической академии. Признанный мастер экслибриса. Участник более 250 международных выставок, награжден 70 дипломами и, среди них, 15 Гран-при и дипломов первой степени, 22 персональные выставки в России, Германии, Франции, Италии, Бельгии, США, Канаде, Швейцарии, Японии, Чехии, Венгрии, Китае.

Выставку открыл Александр Сергеевич Захаров, учредитель фонда поддержки и развития искусства «Коллекция», директор фирмы «Полиграфист». С приветственным словом обратился руководитель аппарата Администрации города Андрей Евгеньевич Ленда. От имени Главы города он поздравил художника с открытием персональной выставки и рассказал о планах Администрации по поддержке тагильских художников и о перспективах открытия новых выставочных залов.

На выставке представлены офорты Владимира Зуева, в том числе и работы из серии «Взлети над чёрным!» - восхитительный, жизнеутверждающий аккорд во славу жизни и вечности, во славу веры в самого себя. За эту серию офортов в 2012 году художник удостоен премии Губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области искусства.

Много тёплых слов в адрес Владимира Валентиновича высказали коллеги по Нижнетагильской государственной социально-педагогической академии – Кузьминых Ирина Петровна и Чебакова Елена Анфиногеновна. Искусствовед Нижнетагильского музея изобразительного искусства Елена Васильевна Ильина очень эмоционально обрисовала положение работников искусства в городе. Разговор перешёл в диалог с представителем Администрации Нижнего Тагила. Николай Владимирович Грачиков, президент фонда поддержки и развития искусства «Коллекция», рассказал о творчестве своего коллеги, о том, что Нижний Тагил называли когда-то городом металлургов и художников. Он подчеркнул, что Владимир Валентинович Зуев – не просто тагильский мастер, а мастер мирового уровня. И не случайно Владимир Зуев включен международными экспертами в список «100 лучших графиков мира». Тагилу есть чем гордиться!