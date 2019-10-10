В России возросло число людей, постоянно испытывающих стресс
Сегодня, 09:42ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал данные исследования, согласно которому 8% россиян постоянно испытывают стресс, пишут «Новые Известия».
В 2010 году доля россиян, живущих в стрессе составляла 3%. При этом на 11% увеличилась доля россиян, заявивших, что они почти не испытывают стресса. С 52% до 35% снизилось число жителей России, заявивших, что испытывают стресс иногда.
Количество жителей страны, испытывающих стресс часто, изменилось незначительно: 15% в 2010 году и 17% в 2019 году.
Среди россиян, испытывающих постоянный стресс оказались в основном женщины или молодежь от 18 до 24 лет. Мужчины сообщили, что испытывают стресс крайне редко.
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