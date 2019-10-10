В Свердловской области после вмешательства прокуратуры восстановлены сельские дороги

В ходе прокурорской проверки установлено, что автодороги, проходящие по улице Куйбышева в селе Барабановское и улице 1 Мая в деревне Гашенева, находятся в неудовлетворительном состоянии, на проезжей части образовались множественные ямы. По этим причинам ранее было прекращено движение школьного автобуса.