В Свердловской области после вмешательства прокуратуры восстановлены сельские дороги
Сегодня, 16:17ОбществоФото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
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В Каменском городском округе после проверки прокуратуры отремонтированы дороги, по которым в том числе ездил школьный автобус, сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе прокурорской проверки установлено, что автодороги, проходящие по улице Куйбышева в селе Барабановское и улице 1 Мая в деревне Гашенева, находятся в неудовлетворительном состоянии, на проезжей части образовались множественные ямы. По этим причинам ранее было прекращено движение школьного автобуса.
После того, как прокуратура вынесла представление об устранении нарушений закона главе Барабановской сельской администрации, дороги отремонтировали в кратчайшие сроки. Движение автобуса для школьников возобновлено.
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