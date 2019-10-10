В УрФО с начала года изъяли более двух тысяч незаконно распространяемых SIM-карт
Сегодня, 11:25ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
С начала этого года в УрФО изъято более двух тысяч незаконно распространяемых SIM-карт, сообщает Роскомнадзор.
Роскомнадзор совместно с представителями МВД провел 49 операций по пресечению незаконного распространения SIM-карт. В результате было изъято 980 SIM-карт «Билайна», 541 — ПАО «МегаФон», 222 — ООО «T2 Мобайл», 158 — ПАО «МТС» и 297 — других операторов.
Большинство выявленных нарушений связаны с не предоставлением документа при оформлении SIM-карт и продажей их без заключения договора. Составлено 34 протокола об административных нарушениях. В результате работы по пресечению незаконной реализации SIM-карт через интернет выявлено 124 признака нарушений.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей