На Урале в приюте для собак выращивали помидоры на местах их захоронения

В Артемовске волонтеры обнаружили приют для собак с непригодными условиями для жизни животных, сообщает ИА «Уральский меридиан».

9 октября с официальной проверкой туда пришли зоозащитники, но их не захотели пропускать. Попасть на территорию удалось лишь только при помощи полиции. Причиной проверки послужили сообщения в СМИ, о том, что в приюте не убираются вольеры, собаки голодные и живут среди большого количества фекалий. О животных никто не заботится, а на территории приюта вырастили сад из помидоров на месте захоронения собак. При проверке в закрытом помещении, от которого владельцы якобы потеряли ключ, были обнаружены горы трупов животных. Выживших собак из приюта забрали. Волонтёры намерены по данному делу обратиться в прокуратуру. Video: канал на YouTube ИА "уральский меридиан" Напомним, в Верхней Пышме неизвестный засунул йоркширского терьера в мешок и повесил на ручку двери зоомагазина. На Урале неизвестный засунул йоркшира в мешок и повесил на ручку двери зоомагазина

