На Урале в приюте для собак выращивали помидоры на местах их захоронения

9 октября с официальной проверкой туда пришли зоозащитники, но их не захотели пропускать. Попасть на территорию удалось лишь только при помощи полиции.
Причиной проверки послужили сообщения в СМИ, о том, что в приюте не убираются вольеры, собаки голодные и живут среди большого количества фекалий. О животных никто не заботится, а на территории приюта вырастили сад из помидоров на месте захоронения собак.
При проверке в закрытом помещении, от которого владельцы якобы потеряли ключ, были обнаружены горы трупов животных. Выживших собак из приюта забрали. Волонтёры намерены по данному делу обратиться в прокуратуру.
Напомним, в Верхней Пышме неизвестный засунул йоркширского терьера в мешок и повесил на ручку двери зоомагазина.