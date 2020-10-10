На Урале в приюте для собак выращивали помидоры на местах их захоронения

На Урале в приюте для собак выращивали помидоры на местах их захоронения

Сегодня, 15:38ОбществоPhoto: скриншот с YouTube канала ИА "Уральский меридиан"
В Артемовске волонтеры обнаружили приют для собак с непригодными условиями для жизни животных, сообщает ИА «Уральский меридиан».

9 октября с официальной проверкой туда пришли зоозащитники, но их не захотели пропускать. Попасть на территорию удалось лишь только при помощи полиции.

Причиной проверки послужили сообщения в СМИ, о том, что в приюте не убираются вольеры, собаки голодные и живут среди большого количества фекалий. О животных никто не заботится, а на территории приюта вырастили сад из помидоров на месте захоронения собак.

При проверке в закрытом помещении, от которого владельцы якобы потеряли ключ, были обнаружены горы трупов животных. Выживших собак из приюта забрали. Волонтёры намерены по данному делу обратиться в прокуратуру.

Video:канал на YouTube ИА "уральский меридиан"

Напомним, в Верхней Пышме неизвестный засунул йоркширского терьера в мешок и повесил на ручку двери зоомагазина.

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