Глава Екатеринбурга Орлов рассказал о новой системе управления муниципалитетом

Глава Екатеринбурга Орлов рассказал о новой системе управления муниципалитетом
Глава Екатеринбурга Орлов рассказал о новой системе управления муниципалитетом
Сегодня, 19:18ОбществоФото: 1МI
В Екатеринбурге готовится введение новой системы управления муниципалитетом, основанной на максимальном уровне цифровизации. Пилотной территорией станет микрорайон «Академический» уральской столицы, который сейчас пока находится без менеджмента.

Максимально возможное количество услуг гражданам, в том числе на уровне города, сейчас переводится в цифровой режим, сообщил Ура.ру мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

В Екатеринбурге идет активная цифровизация услуг, часть услуг будет передана МФЦ, как это уже происходит во многих городах страны,рассказал Орлов.

По мнению главы уральской столицы такой подход позволит быстро получить гражданином любую муниципальную услугу или документ, минуя посредников в виде госслужащих. Это также снизит бюрократическую нагрузку на аппараты власти.

Следовательно, городу станут не нужны чиновники в том объеме, какой есть сейчас, последуют увольнения. На счету Орлова это будет уже третья реформа института власти Екатеринбурга с момента назначения на должность в 2020-м году.

Напомним, весной текущего года были опубликованы данные о самых богатых сотрудниках аппарата Законодательного собрания Свердловской области.

Сюжеты:
Екатеринбург
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