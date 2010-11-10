Хлеб в Cвердловской области будут печь из армянской и украинской муки. Власти рассматривают возможность приобретать зерно в соседних республиках, так как цены поставщиков из соседних областей высокие. Наш регион обеспечивает себя зерном лишь на 10%, сообщает Уралинформбюро.