Хлеб в Cвердловской области будут печь из армянской и украинской муки
10 ноября 2010, 16:43ОбществоАнка
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Хлеб в Cвердловской области будут печь из армянской и украинской муки
Хлеб в Cвердловской области будут печь из армянской и украинской муки. Власти рассматривают возможность приобретать зерно в соседних республиках, так как цены поставщиков из соседних областей высокие. Наш регион обеспечивает себя зерном лишь на 10%, сообщает Уралинформбюро.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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