Цены на мясо в Свердловской области подтянутся к мировым

На этот шаг их толкает вызванное засухой подорожание кормов в 2,5-3 раза. Такой скачок существенно задел мясную отрасль, поскольку «кормовая» составляющая в себестоимости продукции достигает 70%, отмечает «Уралинформбюро». По данным агентства, предприятия отрасли отодвигали подорожание в ожидании итогов уборочной кампании и действий властей, в том числе решения о зерновых интервенциях. Теперь же условия будет диктовать рынок. Однако это не означает, что цены уйдут в свободное плавание: «потолок» им укажет импортная продукция. По мнению главы Мясного союза Свердловской области Сергея Емельянова, рыночные механизмы, инструменты госрегулирования и собственные резервы крупных компаний удержат цены в узде, и заоблачного их повышения опасаться не стоит.