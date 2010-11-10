В Екатеринбурге покажут неправильное кино
10 ноября 2010, 08:48ОбществоОльга
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Фильмы неголливудских школ кинематографа будут представлены на Фестивале неправильного кино, который пройдет 12 ноября в Екатеринбурге.
В фестивальную программу вошли картины из Франции, Испании, Норвегии,Мексики, Бельгии, Греции, Италии. «Фильмы фестиваля неоднозначны,экспрессивны, порой непонятны, но всегда настолько эмоциональны, чтоникого не оставят равнодушным. Каждый фильм призван шокировать, открытьвесь спектр эмоций, убедить в том, что жизнь иногда способна выйти за терамки, которые мы привыкли ставить себе каждый день», -рассказалиИТАР-ТАССв оргкомитете фестиваля.
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