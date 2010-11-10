В России в последний раз отмечают День милиции
10 ноября 2010, 07:59ОбществоОльга
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Сегодня Россия в последний раз отмечает День милиции. В министерстве внутренних дел пояснили, что во всех ведомственных документах праздник уже сменил название на Профессиональный праздник МВД России, сообщает ИТАР-ТАСС.
«Но это название, конечно же, неофициальное, - подчеркнули вминистерстве. - Как точно будет называться профессиональный праздникполицейских и когда он будет отмечаться, пока неизвестно».
Праздник установлен в честь 10 ноября 1917 года — в этот день былопринято постановление НКВД РСФСР о создании рабочей милиции. Потрадиции, сегодня стражи правопорядка выйдут на службу в белых рубашках ипарадных кителях.
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