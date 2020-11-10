Астрологи прогнозируют хороший день многим знакам 11 ноября

Козерог

Благоприятный день для представителей знака. Вам могут предложить взять на себя дополнительные обязанности и повысить зарплату. Хорошо пройдут деловые встречи и переговоры. Вы располагаете к себе людей вашей искренностью. Вероятно, что вам предложат новый перспективный проект. Займитесь своим внешним видом. Поменяйте надоевшие предметы гардероба или измените прическу. В этот день перемены вас порадуют. В отношениях вам захочется взять под контроль решение важных вопросов. Ваша вторая половинка может расценить это как посягательство на личную свободу. Постарайтесь донести, что действуете из лучших побуждений.