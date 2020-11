Астрологи прогнозируют хороший день многим знакам 11 ноября

Некоторых ожидает хороший день 11 ноября, а другим предстоит освоить новые навыки.

Овен Не самый удачный день для овнов. Иногда вас будут отвлекать коллеги, но чаще вы сами совершите ошибки. Не следует браться за важную работу, лучше перенесите её на другой день. Занимайтесь только текущими рутинными задачами. После обеда вас могут ожидать неожиданные встречи. Может выйти на контакт дальний родственник. Следует уделить ему время и пообщаться. Можете организовать ужин или прогуляться. Телец Отличный день. Может возникнуть ситуация, в которой вам предстоит освоить много новых навыков. Вы быстро разберетесь, а приобретенные способности пригодятся в будущем. Коллеги будут охотно помогать во всех начинаниях. Благодаря хорошему настроению получится найти единомышленников. Займитесь любимым командным видом спорта вместе с друзьями. Вечер можете провести в уютной компании. Близнецы Настройтесь на активный день. Обстоятельства заставят вас много действовать. Иногда решение придется принимать на ходу. Из-за высокой нагрузки вы можете почувствовать недомогание. Не спешите записываться к врачу, это следствие усталости. Хороший отдых поможет расслабиться и набраться сил. Займитесь делами по хозяйству. Вечер проведите без шумных компаний. Рак Неплохой день. Вам следует обратить внимание на задачи, требующие нестандартного подхода. Ваша фантазия и быстрая реакция поможет справиться с самыми сложными вопросами. Лучше избегайте дел, которые требуют точности. Однообразную работу также отложите на другой день. Здоровье вас не подведет, вы будете прекрасно себя чувствовать. Хорошее время, чтобы заняться физическими упражнениями. Вечер проведите в кругу близких. Лев Сложный день. Не получится выполнить все задуманное из-за обстоятельств. Смиритесь с тем, что вы бессильны повлиять на результат. Не планируйте, а действуйте по ситуации. Несмотря на сложности, настроение будет хорошим. Окружающие будут получать удовольствие от вашего общества и усыпят вас комплиментами. Не стоит заниматься физическим трудом. Посещение фитнес-центра отложите на другой день. Рекомендуется заняться покупками. Пройдитесь по магазинам и торговым центрам. Скорее всего, получится совершить массу удачных приобретений. Вечер проведите с вашей второй половинкой. Дева Интересный день для дев. Вы столкнетесь с необычными и интересными задачами. Работа поглотит вас с головой, а полученный опыт пригодится в дальнейшем. Попробуйте запланировать диету. От физических нагрузок лучше откажитесь. Вечером вас может ожидать сюрприз от вашей второй половинки. Вы еще раз убедитесь, что не ошиблись в выборе спутника жизни. Весы Вам следует держать себя в руках. Любая мелочь будет выводить вас из себя и приводить к агрессии. Возникнут конфликты с коллегами. Не беритесь за коллективные задачи, лучше работайте без помощников. Постарайтесь избежать контактов с родными, иначе могут обостриться старые ссоры. Займитесь физическими упражнениями или посетите тренажерный зал. В отношениях с вашей второй половинкой возникнет ссора. Ее развитие будет зависеть только от вас. Постарайтесь думать над своими словами и поступками. Скорпион Удачный день. Вам будет везти во всех вопросах. Рабочие вопросы будут решаться сами собой, а окружающие всегда подоспеют на помощь. Хорошее время для планирования крупных покупок. Можете пройтись по магазинам или поискать товары в интернете. Не следует нагружать организм физическим трудом. Лучше займитесь бытовыми вопросами. Можете самостоятельно приготовить ужин и позвать гостей. Стрелец Стрельцам придется нелегко. Вам предстоит та работа, которую вы больше всего не любите. Возможны неожиданные командировки, где вас будет ожидать встреча с неприятными людьми. Избегайте конфликтов, но не идите на уступки. Отдохните от проблем занявшись домашними делами. Бытовые хлопоты отвлекут от проблем и помогут прийти в хорошее расположение духа. Вечером можете посетить развлекательные мероприятия в компании близких. Козерог Благоприятный день для представителей знака. Вам могут предложить взять на себя дополнительные обязанности и повысить зарплату. Хорошо пройдут деловые встречи и переговоры. Вы располагаете к себе людей вашей искренностью. Вероятно, что вам предложат новый перспективный проект. Займитесь своим внешним видом. Поменяйте надоевшие предметы гардероба или измените прическу. В этот день перемены вас порадуют. В отношениях вам захочется взять под контроль решение важных вопросов. Ваша вторая половинка может расценить это как посягательство на личную свободу. Постарайтесь донести, что действуете из лучших побуждений. Водолей Плохой день. Вы будете рассеяны и не сможете сосредоточиться на важном. Постарайтесь брать на себя поменьше ответственных дел. Лучше всего попросить отгул и заняться творческим хобби. Начните рисовать или освойте графические компьютерные программы. Можете заняться легкими физическими упражнениями или устроить длительную прогулку. Вечер лучше провести в одиночестве за спокойным занятием. Рыбы Отличный день. Вам пригодятся все ваши навыки. Коллеги будут часто обращаться за советом, а начальство может предложить новую должность. Используйте свободное время для изучения нового. Заведите новое хобби, либо изучайте материалы, которые помогут в работе. Не следует осуществлять незапланированные траты. Лучше отложите покупки на потом. Вечером устройте романтическую встречу. Ваша половинка будет приятно удивлена.

