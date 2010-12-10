Чиновники выведут на российский рынок коньяк «Кремлевская премия»
10 декабря 2010, 16:07ОбществоАнка
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ФГУП «Торговый дом» «Кремлевский», подведомственный управлению делами президента России, заключает лицензионное соглашение с ереванским коньячно-винно-водочным комбинатом «Арарат» о выпуске премиального коньяка «Кремлевская премия» (Kremlin Award), пишет газета «Коммерсант».
До сих пор ФГУП выпускал в России «кремлевские» колбасы и шампанское. Представители «Арарата» подтвердили партнерство с ФГУП, отметив, что коньяк будет трех разновидностей: с выдержкой в 10, 15 и 20 лет. По мнению экспертов, опрошенных изданием, в зависимости от выдержки коньяк «Кремлевская премия» может стоить на полке 800 - 2500 рублей за бутылку.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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