Чиновники выведут на российский рынок коньяк «Кремлевская премия»

До сих пор ФГУП выпускал в России «кремлевские» колбасы и шампанское. Представители «Арарата» подтвердили партнерство с ФГУП, отметив, что коньяк будет трех разновидностей: с выдержкой в 10, 15 и 20 лет. По мнению экспертов, опрошенных изданием, в зависимости от выдержки коньяк «Кремлевская премия» может стоить на полке 800 - 2500 рублей за бутылку.