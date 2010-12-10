В Администрации Нижнего Тагила появилась вакантная должность

Кандидаты должны иметь высшее профессиональное образование, не менеечетырех лет стажа муниципальной и/или государственной службы, либо неменее пяти лет стажа работы по специальности. Также необходимо владетьнавыками принятия и реализации управленческих решений, подготовки иэкспертизы проектов правовых актов, квалифицированного планированияработы и другими, сообщает пресс-служба Администрации.