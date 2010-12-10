В Администрации Нижнего Тагила появилась вакантная должность
10 декабря 2010, 12:06ОбществоОльга
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Администрация города Нижний Тагил объявила конкурс на замещение вакантной должности начальника управления социальных программ и семейной политики.
Кандидаты должны иметь высшее профессиональное образование, не менеечетырех лет стажа муниципальной и/или государственной службы, либо неменее пяти лет стажа работы по специальности. Также необходимо владетьнавыками принятия и реализации управленческих решений, подготовки иэкспертизы проектов правовых актов, квалифицированного планированияработы и другими, сообщает пресс-служба Администрации.
Прежний начальник управления Валерий Суров с 1 декабря 2010 года былпереведен на должность руководителя аппарата Администрации города.
Более подробная информация об условиях конкурса размещенана официальномсайте города Нижний Тагил.
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