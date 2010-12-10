В Тагилстроевском районе Нижнего Тагила начала работать молодежная избирательная комиссия
10 декабря 2010, 16:22ОбществоАнка
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Накануне состоялось первое заседание. Молодежная комиссия состоит из девяти членов, и будет действовать на постоянной основе два года.
Ее председателем назначен студент 5 курса Нижнетагильской государственной социально-педагогической академии Александр Романов. К новому статусу члены молодежной комиссии отнеслись со всей ответственностью. На первом заседании они избрали заместителя председателя и секретаря комиссии и распределили между собой обязанности. Одной из основных задач комиссии станет руководство деятельностью нижестоящих молодежных избирательных комиссий при проведении выборов в молодежные парламенты и органы ученического и молодежного самоуправления. Также комиссия займется организацией выборов в Молодежный парламент Свердловской области на территории Тагилстроевского района, сообщает ntagil.org.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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