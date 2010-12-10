В Тагилстроевском районе Нижнего Тагила начала работать молодежная избирательная комиссия

Ее председателем назначен студент 5 курса Нижнетагильской государственной социально-педагогической академии Александр Романов. К новому статусу члены молодежной комиссии отнеслись со всей ответственностью. На первом заседании они избрали заместителя председателя и секретаря комиссии и распределили между собой обязанности. Одной из основных задач комиссии станет руководство деятельностью нижестоящих молодежных избирательных комиссий при проведении выборов в молодежные парламенты и органы ученического и молодежного самоуправления. Также комиссия займется организацией выборов в Молодежный парламент Свердловской области на территории Тагилстроевского района, сообщает ntagil.org.