Филиал детской поликлиники на Руднике им. III Интернационала продолжит работать

Как пояснил министр здравоохранения Свердловской области Аркадий Белявский, решение о ликвидации филиала ГБУЗ СО «Детская городская поликлиника №4» не принималось. В настоящее время филиал поликлиники посещают 623 ребенка, прием ведет один детский фельдшер. Кроме того, здесь работают два терапевтических участка, обслуживающих взрослое население.

Мы придерживаемся позиции, что первичная медицинско-санитарная помощь должная быть максимально приближена к населению, поэтому речь о закрытии филиала ГБУЗ СО «Детская городская поликлиника №4» не шла изначально сказал Аркадий Белявский.