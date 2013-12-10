Филиал детской поликлиники на Руднике им. III Интернационала продолжит работать
Главный федеральный инспектор по Свердловской области Владимир Шабанов накануне провел совещание, в рамках которого была рассмотрена ситуация, сложившаяся вокруг филиала ГБУЗ СО «Детская городская поликлиника №4» в городе Нижний Тагил.
Как пояснил министр здравоохранения Свердловской области Аркадий Белявский, решение о ликвидации филиала ГБУЗ СО «Детская городская поликлиника №4» не принималось. В настоящее время филиал поликлиники посещают 623 ребенка, прием ведет один детский фельдшер. Кроме того, здесь работают два терапевтических участка, обслуживающих взрослое население.
Мы придерживаемся позиции, что первичная медицинско-санитарная помощь должная быть максимально приближена к населению, поэтому речь о закрытии филиала ГБУЗ СО «Детская городская поликлиника №4» не шла изначально сказал Аркадий Белявский.
В настоящее время создана рабочая группа, в состав которой вошли представители министерства здравоохранения Свердловской области, депутаты Законодательного Собрания Свердловской области и Нижнетагильской городской Думы. Стороны консолидировано, с учетом мнения населения, примут решение об обеспечении первичной медико-санитарной помощью жителей микрорайона Рудника им. III Интернационала, сообщает официальный сайт Главного федерального инспектора в Свердловской области.