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Филиал детской поликлиники на Руднике им. III Интернационала продолжит работать
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Филиал детской поликлиники на Руднике им. III Интернационала продолжит работать

10 декабря 2013, 15:05ОбществоЕвгения
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