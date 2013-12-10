«Красногвардеец» ждет ребят на новогоднее шоу. В Нижнем Тагиле наступает пора утренников и елок

Под Новый год кинотеатр решил провести для детей особую программу, где ребята услышат поздравления прямо с большого экрана от любимых мультяшек. На киношный новогодний праздник всех желающих приглашают 22 декабря к 12:00, а с 23 по 30 декабря на шоу ждут организованные группы из детских садов и школ. В общем, стоит успевать забронировать билеты, дополнительную информацию можно уточнить по телефону: 43-56-73.