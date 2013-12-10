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«Красногвардеец» ждет ребят на новогоднее шоу. В Нижнем Тагиле наступает пора утренников и елок
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Красногвардеец» ждет ребят на новогоднее шоу. В Нижнем Тагиле наступает пора утренников и елок

10 декабря 2013, 12:00Общество
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