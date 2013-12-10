«Красногвардеец» ждет ребят на новогоднее шоу. В Нижнем Тагиле наступает пора утренников и елок
10 декабря 2013, 12:00Общество
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Совсем скоро в Нижний Тагил придет Новый год. Конечно, это любимый многими праздник, однако, больше всего его ждут именно дети. Они верят в Деда мороза и Снегурочку, они любят водить хоровод вокруг елки и очень ждут подарков и веселья.
Кинотеатр «Красногвардеец» известен своими уникальными праздничными шоу, где ребят развлекают клоуны, детские творческие коллективы, где проводится огромное число уникальных конкурсов, а в конце неизменно показывают добрые детские мультфильмы.
Под Новый год кинотеатр решил провести для детей особую программу, где ребята услышат поздравления прямо с большого экрана от любимых мультяшек. На киношный новогодний праздник всех желающих приглашают 22 декабря к 12:00, а с 23 по 30 декабря на шоу ждут организованные группы из детских садов и школ. В общем, стоит успевать забронировать билеты, дополнительную информацию можно уточнить по телефону: 43-56-73.
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