Тагильчане «За»: в ЗАГСе фотограф не нужен, работать должен заказанный заранее профессионал

Надо, чтоб их услуги были по желанию, чтобы если уж им сказали «нет, не надо, мы не нуждаемся в ваших услугах», чтоб они развернулись и ушли, а не «давайте мы вас пофоткаем, а вы потом решите брать или нет». Зачастую у молодоженов есть свой фотограф, которого они сами на весь день наняли (как это мы с женой сделали), и эти «загсовские» фотографы мешают работе этому бедняге (которого наняли). Как было у нас на свадьбе: «загсовский» решил все-таки нас пофоткать и специально вставал перед нашим фотографом, мешал его работе. Выставлял локти, сам в кадр спиной вставал, ну и т.д. Слава богу, у нас фотограф опытный, да и мы умеем работать фотошопом. Локти убрали, что надо добавили. Но все-таки… рассказывает екатеринбуржец.