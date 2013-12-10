Тагильчане «За»: в ЗАГСе фотограф не нужен, работать должен заказанный заранее профессионал
Сегодня стало известно, в Екатеринбурге думают над запретом ЗАГСам предлагать услуги фотографов. Дело в том, что работники службы начинают навязывать молодоженам фото и видео, и зачастую портят атмосферу в зале бракосочетания. Причем, как правило, эти услуги молодоженам не нужны, поскольку заранее они согласовали работу с частным фотографом.
Поводом для такого решения стали участившиеся жалобы со стороны брачующихся. Например:
Надо, чтоб их услуги были по желанию, чтобы если уж им сказали «нет, не надо, мы не нуждаемся в ваших услугах», чтоб они развернулись и ушли, а не «давайте мы вас пофоткаем, а вы потом решите брать или нет». Зачастую у молодоженов есть свой фотограф, которого они сами на весь день наняли (как это мы с женой сделали), и эти «загсовские» фотографы мешают работе этому бедняге (которого наняли). Как было у нас на свадьбе: «загсовский» решил все-таки нас пофоткать и специально вставал перед нашим фотографом, мешал его работе. Выставлял локти, сам в кадр спиной вставал, ну и т.д. Слава богу, у нас фотограф опытный, да и мы умеем работать фотошопом. Локти убрали, что надо добавили. Но все-таки… рассказывает екатеринбуржец.
Чтобы узнать, есть ли подобная проблема в Нижнем Тагиле, TagilCity.ru запустил в социальных сетях опрос. В итоге почти 80% согласились, что «загсовкий» фотограф не нужен, ведь есть свой, заказанный заранее. Тем не менее, некоторые пользователи ответили, что нужны оба фотографа – это оптимальный вариант. А вот местные фотографы не раз отписывались, что «загсовские» фотографы постоянно лезут в кадр, портят снимки, вытесняют, не дают возможности занять удобную позицию.
А как вы считаете, стоит запретить и тагильским ЗАГСам предлагать услуги фотографов?
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Правда, всё вышеперечисленное преимущественно относится к небольшим районным ЗАГСам, которым зачастую предлагают свои услуги неопытные фотографы. Но в Железнодорожном ЗАГСе работают настоящие профессионалы, причем не только фотографы. Тамада, видеооператор, стилисты и оформители с удовольствием организуют качественное и запоминающееся праздничное мероприятие, которое оставит только самые приятные впечатления. Согласитесь, что на свадьбе хочется наслаждаться торжеством, а не решать проблемы, именно поэтому лучше довериться профессионалам.
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