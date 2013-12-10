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Тагильчане «За»: в ЗАГСе фотограф не нужен, работать должен заказанный заранее профессионал
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчане «За»: в ЗАГСе фотограф не нужен, работать должен заказанный заранее профессионал

10 декабря 2013, 19:20Общество
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