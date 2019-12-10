За 2019 год в Нижнем Тагиле выявлено более 700 фактов незаконного оборота наркотиков

По его словам, раскрываемость таких преступлений составляет 48%. В этом году по факту незаконного оборота наркотических веществ заведено 420 уголовных дел, в 2018 году эта цифра составила 403 дела. Кроме того, увеличилось и количество изъятых наркотиков. В 2019 году изъяли более 11 кг, в 2018 году — 6,5 кг.

Также Павел Федосеев сообщил, что в этом году задержаны 32 «закладчика», прекращена деятельность трех незаконных интернет-магазинов, выявлены две организованные преступные группы, которые осуществляли сбыт психотропных веществ в особо крупных размерах.