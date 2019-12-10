За 2019 год в Нижнем Тагиле выявлено более 700 фактов незаконного оборота наркотиков
За прошедший период 2019 года в Нижнем Тагиле выявлено 721 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Об этом на антинаркотической комиссии в мэрии рассказал начальник отделения полиции по контролю за оборотом наркотиков Павел Федосеев, сообщает пресс-служба администрации.
По его словам, раскрываемость таких преступлений составляет 48%. В этом году по факту незаконного оборота наркотических веществ заведено 420 уголовных дел, в 2018 году эта цифра составила 403 дела. Кроме того, увеличилось и количество изъятых наркотиков. В 2019 году изъяли более 11 кг, в 2018 году — 6,5 кг.
Также Павел Федосеев сообщил, что в этом году задержаны 32 «закладчика», прекращена деятельность трех незаконных интернет-магазинов, выявлены две организованные преступные группы, которые осуществляли сбыт психотропных веществ в особо крупных размерах.
Количества административных дел в сфере незаконного оборота наркотиков также растет. В сфере прошлом году их было 478, то в этом — 643, то есть рост составил 34,5%. По решению мировых судей на 314 обязаны пройти консультацию, а в случае необходимости и лечение от наркомании в психиатрической больнице № 7.