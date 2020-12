«Единая Россия» рассмотрела жалобы и предложения в рамках декады приема граждан

«Единая Россия» каждый год, в первых числах декабря, проводит декаду приема граждан. В этом году на прием к депутатам партии попали 80 тысяч россиян, которые жаловались на нарушение прав пенсионеров, трудящихся, учителей и поднимали прочие актуальные для всей страны вопросы.

Председатель партии Дмитрий Медведев и секретарь генерального совета ЕР Андрей Турчак провели совместное обсуждение вопросов, которые поднимали граждане в течение декады приема, и поручили депутатам разработать ряд социальных инициатив, имеющих приоритетное значение для россиян. Об этом пишет nashgorod.ru. На прием к Дмитрию Медведеву пришла пенсионерка из Архангельской области, которая выступает опекуном двух несовершеннолетних детей. Она жаловалась на отказ в льготах по оплате проезда к месту отдыха из-за того, что она уже получала другие пособия в органах опеки. Председатель партии отметил, что ситуация несправедлива, и поручил подготовить запрос в Пенсионный фонд, чтобы разрешить эту проблему. Заведующая детсадом из Свердловской области предложила обеспечить приоритет в распределении детей в те детсады, в которых воспитателями работают их родители. Медведев согласился с этой инициативой, объясняя, что это должно закрепить кадры, ведь у сотрудников дошкольных учреждений будет личная заинтересованность в своей работе. Жительница Курганской области предлагает банкам ввести предупреждения при списании денег со счета по судебным решениям. Дмитрий Медведев подтвердил, что иногда банки списывают средства ошибочно, потому что еще не получили сведения о вступлении в силу или отмене судебных решений. Он подтвердил, что внесудебные взыскания должны происходить после извещения плательщика. После подведения итогов декады приема граждан председатель партии дал поручение парламентариям приступить к работе над некоторыми социальными инициативами — например, разработать поправки в Трудовой кодекс, которые устранили бы возможность бесконечно перезаключать срочные трудовые договоры. В приемах граждан принимали участие депутаты всех уровней — от губернаторов до секретарей региональных отделений. После сбора всех поступивших обращений будет составлена проблемная карта, помогающая проанализировать и решить все поставленные вопросы. Как отмечает Андрей Турчак, одна треть проблем уже оперативно решена, а остальные обращения будут переданы для решения местным, региональным и федеральным властям. Как сообщается на сайте ER.ru, декада приемов граждан проводится каждый год в течение семи лет и за время своего существования способствовала появлению новых, полезных социальных инициатив. «За период проведения декады от жителей Свердловской области поступило около 1000 обращений, половина из них решена в оперативном порядке. Губернатор Евгений Куйвашев, спикер Законодательного собрания Людмила Бабушкина, депутаты всех уровней, представители исполнительных органов власти ответили на вопросы самой разнообразной тематики, в том числе и новогодней. Так Антон Шипулин, депутат Государственной думы, по просьбе жителей села Большая Выя, подарил им три новогодние гирлянды для украшения поселковой площади. Владимир Радаев, депутат Законодательного собрания Свердловской области, принял заявку на новогодние сладкие подарки для юных участников творческих коллективов ДК пос. Сухоложский. Считаю, что проведение подобных приемов в общественных приемных партии «Единая Россия» способствует развитию действующего механизма прямой и обратной связи между властью и гражданами, а в дальнейшем и выработке правильных государственных решений, направленных на повышение благосостояния наших земляков», — сказал Михаил Клименко, руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия».

