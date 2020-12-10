«Единая Россия» рассмотрела жалобы и предложения в рамках декады приема граждан

На прием к Дмитрию Медведеву пришла пенсионерка из Архангельской области, которая выступает опекуном двух несовершеннолетних детей. Она жаловалась на отказ в льготах по оплате проезда к месту отдыха из-за того, что она уже получала другие пособия в органах опеки. Председатель партии отметил, что ситуация несправедлива, и поручил подготовить запрос в Пенсионный фонд, чтобы разрешить эту проблему.