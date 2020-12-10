Уральскую «Красу Росгвардии» уволили со службы

Уральскую «Красу Росгвардии» уволили со службы

Сегодня, 10:01ОбществоPhoto: личная страница Анны Храмцовой в Instagram
Екатеринбурженку, обладательницу титула «Мисс Росгвардии -2019» уволили со службы.

Эту информацию она подтвердила порталу E1. Девушка пока не готова комментировать ситуацию, она сообщила, что пока не готова говорить об этом.

В 2019 году сотрудница свердловского управления Росгвардии Анна Храмцова была признана главной красоткой ведомства. На конкурсе за нее проголосовали более 57 тысяч человек. В результате она победила.

Также Анна рассказывает, что она из семьи военных. Ее отец уже ушел на пенсию, а мама продолжает работать в правоохранительных органах. Сама девушка работает в полиции более 10 лет.

В Росгвардии причины произошедшего не разглашают. Однако уточняют, что соблюдаться условия прохождения службы должны всем личным составом и каждый сотрудник несет персональную ответственность.

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