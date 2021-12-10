Мишустин рассказал о качестве продукции российского производства

Премьер-министр РФ полагает, что сегодня назрела необходимость активного продвижения продукции отечественного производства. При этом нужно демонстрировать все ее преимущества, а главное — надежность, пишут «Народные Новости».
Михаил Мишустин призвал к развеиванию ложных стереотипов и мифов. Руководитель Кабмина РФ выступил с соответствующим заявлением на пленарном заседании, состоявшемся на международном экспортном форуме «Сделано в России-2021».
Мишустин напомнил участникам мероприятия о том, что правительство инициировало реформу институтов развития. Благодаря такой мере бизнес может рассчитывать на получение адресной поддержки и на привлечение инвестиций, резюмировал премьер-министр.